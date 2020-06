Adv728

Villaricca. L’amministrazione PUNZO, in piena emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS e senza alcun avviso pubblico, nomina una giovane ragazza come collaboratrice del Settore segreteria generale e Istat.

Villaricca, consiglieri di opposizione: “Amministrazione Punzo sperpera soldi in velate assunzioni clientelari”

Dapprima per 2 mesi (dal 1 aprile al 31 maggio) e poi per altri 7 mesi (fino al 31 dicembre 2020) al costo di circa 6.000 Euro!!!

I meriti e le competenze della prescelta? “Aver svolto con successo l’incarico di rilevatrice per il censimento nei mesi di novembre e dicembre 2019 ” e aver svolto Servizio Civile (sempre al Comune di Villaricca) per 12 mesi.

Mentre da un lato si afferma che i disservizi e le criticità sono dovute al dissesto finanziario, dall’altro si sperperano soldi pubblici per “velate” assunzioni clientelari.

Per un verso si mandano a casa gli staffisti causa dissesto e per altro verso si conferiscono incarichi retribuiti per svolgere compiti tranquillamente attribuibili a dipendenti comunali in servizio.

Nota stampa consiglieri di Opposizione