Frasi di auguri per la maturità. Il 17 giugno 2020 iniziano gli esami di maturità in Italia. Il diploma è l’attestato scolastico che certifica il tipo di studio che si è seguito e si ottiene alla fine delle scuole superiori (liceo, istituto tecnico o professionale) della durata di 5 anni, sostenendo e superando l’esame finale, ovvero l’esame di stato. Quest’anno è molto diverso rispetto al solito a causa dell’emergenza Coronavirus ma in ogni caso la maturità mette fine a un percorso di studi. Questo permette di proseguire gli studi e, quindi, l’iscrizione a tutti i corsi di laurea universitari.

Nel giorno dell’esame si possono inviare frasi di auguri per la maturità e quindi per chi è riuscito ad ottenere il diploma. Un modo carino per dimostrare al neodiplomato che siete felici per lui di questa piacevole notizia. Queste frasi originali possono essere utilizzate per dedicare gli auguri a distanza, ad esempio attraverso un messaggio WhatsApp o Facebook, e anche come frase per il biglietto di auguri da allegare al regalo.

Frasi di auguri per la maturità

La vita insegna presto che fare qualche piccolo sacrificio regala tante soddisfazioni. Potrà anche essere stata dura, ma adesso goditi il meritato successo! In bocca al lupo per la maturità appena conseguita e per il tuo futuro.

È stata dura ma ce l’hai fatta, ora hai raggiunto uno dei tuoi obiettivi, ma tieni sempre la testa sulle spalle e lotta perché, ricorda: puoi ancora migliorare. Complimenti!

Chiusa una porta, si apre un portone dice un vecchio proverbio. Adesso che hai avuto un’altra prova delle tue capacità, preparati a vivere un futuro ricco di sogni e traguardi!

Auguri per la maturità! Goditi questa meritata vacanza, lasciati alle spalle questo importante percorso che si è appena concluso, e vivi con entusiasmo e curiosità le novità che saprà donarti il futuro!

Conserva sempre la tua determinazione e la tua volontà, andrai lontano.

Complimenti per il diploma appena conseguito! Che questo sia l’inizio di altri successi: rifletti sulla strada da intraprendere, e abbraccia con gioia le sorprese che la vita saprà donarti!

Congratulazioni per la tua maturità! Ricorderai per sempre

Congratulazioni per la tua maturità! Ricorderai per sempre Questo diploma ti apre molte strade, non aver paura di percorrerle.

questo importante traguardo, e quanto sia stato ricco e variegato il percorso di vita che ti ha condotto fin qui!

Riuscire a superare l’esame di maturità è una grande gioia e soddisfazione. Ci hai sempre reso fieri di te, anche stavolta non ti sei smentito. Auguri figlio mio!

Complimenti, hai dato prova di grande determinazione e di impegno. Ti auguriamo di raggiungere ogni altro obiettivo della tua vita. Un forte abbraccio.

Tanti auguri per il tuo diploma, spero che possa essere un primo passo, importante, da percorrere sulla strada del mondo del lavoro.

Hai studiato seriamente ed i sacrifici profusi per prendere la maturità sono stati ampiamente ripagati. Adesso goditi le vacanze più lunghe della tua vita.

