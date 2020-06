Si chiama Nipah virus e sarebbe il nuovo patogeno con cui l’umanità oggi deve fare i conti dopo il Covid-19. Sarebbe più pericoloso della Sars e con un tasso di letalità più alto. L’allarme sarebbe stato lanciato dall’OMS (organizzazione mondiale della Sanità). Ci sarebbe un’epidemia in corso partita dall’India.

La bufala del Nipah: l’OMS non ha lanciato alcun allarme. Nel 2020 nessun focolaio

Si sta diffondendo in queste ore sui social network una bufala che cavalca il clima di paura generato dalla pandemia di Covid-19: un nuovo virus nato in India, trasmesso dai pipistrelli, che avrebbe fatto il salto di specie creando i primi focolai in Oriente. Per accreditare la fake news, gli autori degli articoli avrebbero tirato in ballo anche l’OMS. Ovviamente non c’è nulla di fondato. L’ultima notizia relativa al Nipah sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità risale infatti al 2018, quando in realtà scoppiò un focolaio del temuto agente patogeno nella regione del Kerala. Si registrarono 18 casi confermati e 17 decessi nei distretti colpiti di Kozhikode e Mallapuram.

Nel 2020 però non c’è alcuna epidemia di Nipah in corso. A smentire ufficialmente la notizia ci ha pensato anche l’ambasciata indiana in Messico attraverso un messaggio sui social. “Non ci sono avvisi emessi dall’OMS in merito al virus Nipah – si legge in un tweet – e questa è una vecchia notizia del 2018 che è stata irresponsabilmente diffusa. Chiediamo di non diffondere false voci ed evitare di creare panico. Grazie”.

Cos’è il Nipah (Niv)

Tra l’altro il virus Nipah non è una novità nel mondo degli epidemiologi. Infatti fu scoperto più di vent’anni fa. Precisamente in Malesia nel 1998 e il suo principale vettore di trasmissione sono le volpi rosse volanti o pipistrelli della frutta. Presenta sintomi come febbre alta, mal di testa, disturbi comportamentali e in fase avanzata può causare encefalite. Il tasso di mortalità è molto alto, si parla di oltre il 70% e non esistono trattamenti specifici né un vaccino. Come spiega anche Wikipedia, Henipavirus è un genere di virus ad RNA a singolo filamento negativo afferente all’ordine Mononegavirales, famiglia Paramyxoviridae e sottofamiglia Paramyxovirinae, e al quale appartengono due specie: il virus Nipah e il virus Hendra. Gli Henipavirus sono in grado di causare malattie zoonotiche, talora mortali, in un gran numero di ospiti fra cui gli animali domestici e gli stessi esseri umani.

Sintomi del virus

Chi è contagiato da questo virus presenta dei sintomi caratteristici simil-influenzali. I pazienti ricoverati di solito presentano febbre, malessere, cefalea, mialgia, mal di gola, nausea e vomito, a volte associati a vertigini e disorientamento. I casi gravi evolvono in encefalite, che può essere complicata dalle convulsioni e dal coma. Ribadiamo, però, che l’OMS non ha lanciato nessun allarme oggi in merito a una presunta epidemia di Nipah.