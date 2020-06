Dramma alle porte di Treviso, a Carbonera. Due giovanissimi rubano lo scooter, poi si schiantano sul mezzo rubato e muoiono nell’incidente. Le vittime sono Es Safi Addessamad, 21enne di origini marocchine, e Balde Mamadou Bassirou, 17 anni, nato in Guinea ma residente nel paese, in via Vittorio Veneto.

Carbonera, morti due giovani dopo aver rubato uno scooter

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. I due avrebbero rubato lo scooter e poi si sarebbero dati alla fuga. Tuttavia viaggiavano a velocità sostenuta e il conducente del mezzo rubato avrebbe perso il controllo dello stesso schiantandosi contro un muro in viale Brigata Marche, all’una di notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la sistemazione e messa in sicurezza dei luoghi, sul posto 118 e forze dell’ordine.

I sanitari del pronto soccorso hanno provato a rianimare i due giovani, che però sarebbero deceduti sul colpo. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. A condurre le indagini sono i carabinieri della locale stazione. Dai primi accertamenti lo scooter, modello Kymco, risultava rubato. Non è chiaro se fosse destinato a un ricettatore o se i due giovani l’avessero preso soltanto per compiere una “bravata”.