Villaricca. Doveva essere una tranquilla mattinata in villa comunale con il bambino, poi il buio. La comunità di Villaricca in queste ore prega per il risveglio di Anna Politelli, 55enne in coma per un incidente nella villa comunale di Corso Italia.

La donna, insieme al marito, lo scorso sabato aveva portato il nipote di 19 mesi sulle giostrine della struttura pubblica. Poi ad un tratto un movimento fulmineo del bambino, la nonna lo ha rincorso ed è andata a sbattere, secondo una prima ricostruzione, violentemente con la testa contro la trave in legno. Un momento di svago che si è trasformato, in un attimo, in un dramma. Inizialmente sembrava un semplice colpo al capo, poi però è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso. Ora Anna si trova ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale San Giuliano. E’ in come ed i medici del nosocomio giuglianese non hanno ancora sciolto la prognosi.

“Mamma stiamo pregando tutti per te, vedrai che ce la farai e ti risveglierai: sei il pilastro della nostra famiglia. Michael, il tuo nipotino, ha ancora bisogno di te”, sono le parole di Alesia, figlia della 55enne e madre del piccolo. Sono tantissimi i post social per la donna che lotta tra la vita e la madre.

Intanto la Polizia Municipale villaricchese, su disposizione del pm di Napoli Nord, ha posto l’area sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Ora si spera in un risveglio di Anna.

