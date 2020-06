Villaricca. Sale su una giostra per fermare il nipotino che era sfuggito al suo controllo, batte violentemente la testa contro una trave in legno e sviene. Ora la donna, una 50enne del luogo, è ricoverata in ospedale ed è in stato di coma.

Villaricca: donna rincorre nipotino sulle giostre e batte la testa

L’incidente si è verificato sabato mattina, intorno alle 12, all’interno della villa comunale di Villaricca, in corso Italia.

Come anticipa Il Meridiano, la signora era col marito e con il nipotino di appena 19 mesi, quando quest’ultimo è sfuggito dal suo controllo mentre era sulla giostra.

La donna lo ha rincorso, ha raggiunto la struttura ludica ed ha battuto violentemente la testa contro una trave in legno.

Dopo l’urto, la 50enne ha perso i sensi; il marito che era con lei, nel frattempo, ha allertato i soccorsi che sono immediatamente accorsi sul posto.

I soccorsi

La donna è stata trasportata in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata in rianimazione ed è in stato di coma. Intanto il pm ha disposto il sequestro della giostrina dalla quale è caduta la donna, ma la villa comunale resta comunque aperta al pubblico.