Scoppia il caso Lozano nel Napoli. Il calciatore è stato allontanato dal campo durante l’allenamento. La decisione del tecnico, Gennaro Gattuso, motivata dall’atteggiamento del calciatore. L’ex Psv è stato l’acquisto più costoso nella storia del club ed è uno dei calciatori più pagati della rosa (stipendio da 4.5 milioni netti a stagione).

Ieri pare fosse svogliato e poco concentrato. Nessuna intensità in allenamento. Così Gennaro Gattuso lo ha mandato sotto la doccia in anticipo. E’ stato cacciato dall’allenamento. Stesso trattamento riservato ad Allan qualche mese prima, accadeva a metà febbraio nel periodo più delicato della gestione di ‘ringhio’ considerati risultati e terreno perso in classifica. “Basta così, te ne puoi andare”, disse al brasiliano e lo lasciò anche fuori dai convocati in occasione della partita contro il Cagliari. Il concetto e le parole espresse al messicano non sono stati differenti secondo la versione dei fatti raccontata dal Corriere dello Sport.

Lozano cacciato dall’allenamento

Domani c’è una partita importante da giocare e un risultato da raggiungere: la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ecco perché, alla luce dell’evento, fa molto rumore la decisione dell’allenatore che ha inteso inviare all’ex Psv un ulteriore messaggio, proprio come avvenne per il mediano sudamericano.

Lozano è stato l’acquisto più costoso nella storia del club azzurro: circa 40 milioni di euro, più di Gonzalo Higuain prelevato dal Real Madrid. Sono 23 le presenze complessive in azzurro per un totale di 1190 minuti giocati, la maggior parte dei quali sotto la gestione Ancelotti. Con l’arrivo di Gattuso le cose sono cambiate. E’ partito titolare una sola volta, in Coppa Italia contro il Perugia (75 minuti), per il resto ha fatto tanta panchina (8 gare tra campionato e trofeo tricolore), saltato per infortunio (contrattura) la sfida col Cagliari e racimolato 5 apparizioni.

Il contratto lo lega al Napoli fino al 2024. Per il suo ingaggio da 4.5 milioni netti a stagione, è dietro a Koulibaly e Insigne. Quanto accaduto in allenamento è la conferma di una rottura oppure può essere un punto di ripartenza per il messicano? Gli estimatori non mancano, tra questi c’è anche l’Everton di Ancelotti.