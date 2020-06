E’ morto travolto da un’autovettura mentre era a piedi sull’A1. E’ morto così Dario Minervini, 35enne di Molfetta. Il drammatico incidente si è consumato in provincia di Terni, tra Orvieto e Fabro. Per il giovane non c’è stato niente da fare.

Tragedia sull’A1: Dario Minervini travolto e ucciso da macchina in corsa

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, l’uomo aveva lasciato l’auto in un’area parcheggio lungo quel tratto dell’A1. Poi si era diretto a piedi verso la carreggiata quando, all’altezza del chilometro 438 direzione nord, è stato travolto in piedi da una Fiat Tipo mentre si trovava sulla corsia di sorpasso. A bordo dell’auot killer c’era una famiglia originaria del Mezzogiorno che stava rientrando al Nord, nel bresciano.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso di Dario Minervini. Successivamente sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto. Dell’accaduto è stata informata la procura di Terni nella persona del pm Marco Stramaglia. Accertamenti sono in corso da parte della Stradale orvietana, coordinata dal comandante Stefano Spagnoli, per capire le ragioni che possano aver spinto il 35enne a finire a piedi sulla corsia di sorpasso, con evidenti rischi per la sua incolumità. In questo senso l’indagine si starebbe rivelando più complessa di ciò che un ‘normale’ incidente possa far ipotizzare.

La notizia intanto della morte di Dario ha fatto il giro di Molfetta, sua città d’origine dov’è nato e cresciuto. Il 35enne lascia una compagna e un figlio di pochi mesi. Viveva a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social network. “Che la terra ti sia lieve amico di mille risate”, scrive Manuel. “Buon viaggio”, scrive Corrado.