Lieve scossa di terremoto alle pendici del Vesuvio: a darne conferma l’INGV

Lieve scossa di terremoto nella notte del 12 giugno alle pendici del Vesuvio. Un sisma di magnitudo 1.3 è stato registrato a Massa di Somma. A darne conferma è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sulla sua pagina ufficiale.

Vesuvio, lieve scossa di terremoto a Massa di Somma

I sismografi hanno rilevato il terremoto alle 4 e 52. La scossa è stata superficiale, tant’è vero che l’hanno avvertita alcuni residenti delle zone vesuviane. Non si registrano ovviamente danni a cose o persone. Si tratta di una zona sismica ed eventi tellurici come quello di questa notte rientrano nella normale attività sismica del territorio. L’ultima scossa di un certo rilievo nell’area del Vesuvio risale al 20 aprile scorso, quando un sisma di magnitudo 2.3 fu registrata dai sismografi in corrispondenza del cratere vulcanico, a 700 metri di profondità.