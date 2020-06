Caserta, imprenditore derubato si fa giustizia da solo: sequestra il ladro e lo rinchiude in una cabina

Sequestra il ladro e lo rinchiude all’interno di una cabina per punizione. E’ quanto sarebbe accaduto ieri nel primo pomeriggio a Caserta, dove un noto imprenditore del posto, vittima di un furto, avrebbe deciso di farsi giustizia da solo.

Caserta, imprenditore si fa giustizia da solo: sequestra il ladro e lo chiude in un cabina

Secondo quanto riporta EdizioneCaserta.it, la vicenda è venuta allo scoperto quando i carabinieri hanno intercettato, nella zona di Puccianiello, un 40enne del posto in strada che procedeva con andatura sofferente. I militari dell’Arma a quel punto lo hanno fermato e gli hanno chiesto cosa fosse successo.

A quel punto il presunto ladro ha raccontato di essere stato vittima di un sequestro da parte di un soggetto di Caserta, un noto imprenditore. L’uomo lo avrebbe prelevato a forza dalla sua abitazione e chiuso in una cabina dismessa nella frazione di Casolla. Dopo un’ora di tentativi, sarebbe riuscito a liberarsi aprendo la cabina.

I carabinieri lo hanno portato in caserma e riscontravano che era pregiudicato. Successivamente è venuta fuori la vicenda del furto avvenuto al Parco Cerasole ai danni di questo noto imprenditore che dirige una grossa azienda in un’altra provincia. La vicenda è in fase di accertamento e si sta procedendo ad interrogare altre persone. Oltre alla vittima del furto, i militari avrebbero rintracciato anche l’eventuale complice del pregiudicato. Probabilmente saranno sentiti anche altri per cercare di chiudere il cerchio.