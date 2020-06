Napoli, Metro della linea 1 ferma per più di un’ora per guasto: disagi per i pendolari

Napoli. Stop alla metro della Linea 1 di Napoli per l’intera tratta, da Piscinola a Piazza Garibaldi. I treni sono stati fermi a causa di un guasto tecnico. Lo ha comunicato l’Azienda Napoletana Mobilità che gestisce la tratta. L’interruzione è avvenuta poco dopo le 15 di oggi, giovedì 11 giugno, ed è ripresa solo dopo le 16.08, dopo un’ora circa di stop alla circolazione.

Il comunicato dell’azienda

Questo il comunicato dell’Azienda Napoletana Mobilità: “Metro Linea 1: causa guasto tecnico, la circolazione dei treni è temporaneamente sospesa su intera tratta. Tecnici al lavoro. Ci scusiamo per il disagio”. Si tratta del primo guasto dopo il lockdown in cui era piombata l’intera Italia per la pandemia di coronavirus. Dopo l’interruzione della circolazione sulla Linea 1, per spostarsi da Piscinola a piazza Garibaldi, o raggiungere il Vomero, è stato necessario ricorrere ad altri mezzi di trasporto, come autobus e taxi. Solo a partire dalle 16.08 la situazione è stata ripristinata, come comunicato dalla stessa Azienda Napoletana Mobilità, che ha annunciato il ritorno alla circolazione dei treni lungo l’intera tratta da Piscinola a Garibaldi.