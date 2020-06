Schianto con la Smart nella notte: Diego muore sul colpo, l’amico 18enne di Caserta è in fin di vita

Roma. Si schianta con la Smart contro un muore, muore 19enne: salvo l’amico. Erano le 2.30 di questa notte, Diego Celkupa era in auto con un amico di Caserta e viaggiavano lungo via Tuscolana quando ha perso all’improvviso il giovane conducente ha perso il controllo della sua auto e si schiantato contro un muro. Il 19enne residente a Grottaferrata è deceduto sul colpo.

Schianto nella notte, muore Diego Celkupa

Diego avrebbe compiuto 20 anni tra poche settimane. Nello schianto della Smart di cui restano solo le lamiere contorte, per Diego Celkupa non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, per lui, non hanno potuto fare nulla.

L’amico casertano con cui era in auto, invece, è ora in gravissime condizioni al San Giovanni di Roma. Il giovanissimo è giunto in ospedale in fin di vita.

Centinaia di messaggi per Diego

Increduli amici e parenti. Diego era molto conosciuto in città. Centinaia di messaggi hanno invaso la sua bacheca social per ricordare il giovane di appena 19 anni. “Era un bravissimo ragazzo: in questi giorni era contentissimo perché si era tolto l’apparecchio dai denti che non sopportava”, scrive un’amica.