Campania, scossa di terremoto in serata: a darne conferma l’INGV

Lieve scossa di terremoto nella serata di ieri in Cilento. I sismografi alle 23 e 40 hanno registrato un sisma di magnitudo 2.o con epicentro a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. A darne conferma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Campania, scossa di terremoto in Cilento: a darne conferma l’INGV

Il sisma ha avuto una profondità di dieci chilometri e ha colpito la zona al confine tra Campania e Calabria, a poca distanza dal comune di Sapri. Ad avvertire il terremoto i residenti di Marina di Camerota, Palinuro, Centola, Rocca Gloriosa, Laurito, Santa Marina.

Al momento non si registrano danni a cose o persone. Pochi giorni fa, il 5 giugno, una sequenza sismica di tre scosse ha interessato sempre il Cilento, precisamente Caselle in Pittari. In quella circostanza la scossa più intensa ebbe una magnitudo di 2.3 della scala Richter.