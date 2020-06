Sposa positiva al Coronavirus: tutti gli invitati in quarantena

Sposa positiva al Coronavirus: finiscono in isolamento 31 invitati. E’ accaduto a seguito di un matrimonio celebrato in Appennino agli inizi di giugno. La scoperta della positività è ovviamente avvenuta qualche giorno dopo le nozze.

Foto, brindisi, congratulazioni forse non propriamente a distanza di sicurezza. Così per le Ausl di Bologna e del Veneto è scattata l’allerta e l’indagine sui presenti. Tutti i partecipanti al matrimonio sono finiti in quarantena. Undici in provincia e venti in Veneto. La ragazza, infatti, è originaria di Treviso, ma da anni residente nel Bolognese. A darne notizia è stato ieri mattina il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel quotidiano bollettino dei contagi.

Sposa positiva al Coronavirus

Gli ospiti, al momento, non hanno sintomi e non sono stati sottoposti a tampone, ma visto il rischio resteranno in isolamento per i consueti 14 giorni. La sposina, pochi giorni dopo la cerimonia, non si è sentita bene e, sospettando potesse trattarsi del virus, si è rivolta al 118. Sottoposta a tampone, è risultata positiva e il dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl ha subito informato gli omologhi veneti.

Non è chiaro se il giorno delle nozze la ragazza fosse già infetta, ma per escludere la possibilità di contagi a catena è stata presa subito la precauzione sanitaria per tutte le persone con cui ha avuto contatti negli ultimi giorni. E quindi è scattato l’isolamento per i partecipanti al suo matrimonio.