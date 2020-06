Monteforte Irpino, travolto da auto in retromarcia: muore dopo tre giorni di agonia

E’ morto all’ospedale Moscati di Avellino. Non ce l’ha fatta l’ottantenne investito domenica scorsa a Monteforte Iprino da una vettura in retromarcia. L’incidente, verificatosi in via Molinelle, è risultato fatale.

Incidente a Monteforte Irpino: investito e ucciso da auto in retromarcia

Il cuore dell’anziano ha cessato di battere dopo tre giorni di agonia. Domenica scorsa, a ora di pranzo, l’uomo era in strada quando una macchina in manovra l’ha travolto in pieno. Dopo l’incidente, il conducente era sceso dal veicolo e aveva prestato i primi soccorsi, per poi attendere l’arrivo dell’ambulanza del 118. I soccorritori avevano poi trasportato la vittima all’ospedale Moscati, dove i medici optarono per il ricovero d’urgenza.

Nonostante tutti i tentativi dei medici, l’anziano è deceduto. Ora si sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’investimento. L’ottantenne è stato travolto accidentalmente mentre la vettura procedeva in retromarcia a velocità moderata. Saranno da accertare eventuali responsabilità del conducente, che potrebbe ora rispondere di omicidio stradale. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Baiano.