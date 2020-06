Automobilista si lancia su manifestanti e spara sulla folla. Video

Momenti di paura si sono vissuti a Seattle, in Usa, dove un’auto si è lanciata contro la folla di manifestanti che erano scesi in strada per la protesta contro l’omicidio di George Floyd, l’afroamericano ucciso da un poliziotto.

E’ accaduto domenica pomeriggio nei pressi di Capitol Hill. La vettura ha ignorato il corteo e si è lanciata sui presenti, i quali hanno cercato di fermarla in tutti i modi con lancio di oggetti e transenne.

A quel punto l’automobilista è sceso dalla vettura brandendo una pistola e ha esploso alcuni colpi in direzione dei manifestanti ferendone almeno uno.

Immediato l’intervento della polizia che infine ha arresto l’uomo portandolo via. Purtroppo prima dell’arrivo degli agenti, però, almeno una persona è stata ferita durante l’episodio.

Secondo quanto riportano i vigili del fuoco del dipartimento di Seattle almeno una persona è stata ferita e soccorsa, si tratta di un 27enne colpito da un proiettile alla gamba e portato in ospedale in condizioni stabili.

Another video of the right-wing terrorist attack in Seattle on protestors, you can see how the terrorist rammed his car into the crowd; he was shortly arrested, the shooting victim is in stable condition. pic.twitter.com/ccQ7qhjn0a

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 8, 2020