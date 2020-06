Cassa integrazione, soldi sul conto entro pochi giorni: c’è la data

Cassa Integrazione. I pagamenti per la cassa integrazione arriveranno entro venerdì 12 giugno. Lo assicura il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, mettendo un punto alle polemiche per le settimane di ritardi. “Entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 419 mila domande di cassa integrazione giacenti”, ha affermato il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale in un’intervista a Repubblica.

Cassa integrazione, le novità

la possibilità di chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane con la causale Covid-19 nazionale, con una procedura più snella rispetto al passato;

l’introduzione di termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito;

la concessione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19;

la previsione che le ulteriori 5 settimane di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’Inps, a cui andranno presentate le domande a partire dal 18 giugno.

Il presidente dell’Inps ha sottolineato l’impegno a pagare l’arretrato entro la settimana. “Abbiamo avuto un infarto ma l’Italia è ancora in piedi. E dobbiamo dire grazie al nostro Stato sociale se il Paese, nonostante tutto, è rimasto coeso. Dobbiamo dire grazie alla Cig, ai bonus, al Reddito di cittadinanza“, prosegue. Tridico afferma anche di intravedere uno spiraglio di ripresa. Infatti, spiega, rispetto al mese scorso sono arrivate circa il 50% in meno di richieste di cassa integrazione. “Un dato in fortissimo calo che ci dice che il Paese è finalmente ripartito”, conclude.