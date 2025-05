Tentato furto, inseguimento e arresto in flagranza di reato. È accaduto lo scorso 1° maggio presso il casello autostradale di Castellammare di Stabia, lungo l’Autostrada A/3 Salerno-Pompei-Napoli, dove un uomo è stato sorpreso mentre cercava di scassinare una cassa automatica.

Tenta di scassinare cassa automatica sulla Napoli-Salerno: inseguito e arrestato

Protagonista della vicenda A. A., 49 anni, originario di Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato colto sul fatto dagli agenti della Polizia Stradale di Angri, intervenuti su segnalazione del Centro Operativo di Napoli. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno sorpreso il malvivente mentre armeggiava sul pannello esterno di una cassa self-service.

Alla vista delle forze dell’ordine, il 49enne ha tentato la fuga imboccando in auto la corsia Telepass, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto strumenti da scasso – tra cui un cacciavite e alcune aste metalliche – e una somma di denaro sottratta dalla cassa. L’uomo è stato arrestato e dovrà ora rispondere delle accuse in sede di giudizio per direttissima.