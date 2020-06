Sant’Antimo, inseguimento con la Polizia: bloccati e denunciati due giovanissimi

Fermati dopo un inseguimento con la Polizia due giovani di Sant’Antimo. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato in via Don Pino Puglisi due ragazzi a bordo di uno scooter che, alla vista della volante, hanno invertito il senso di marcia per sottrarsi al controllo.

Sant’Antimo, inseguimento con la Polizia: fermati due giovani

I poliziotti li hanno inseguiti bloccandoli in via Roma verso Scampia. In questo tratto il conducente ha perso il controllo dello scooter andando ad impattare contro l’auto di servizio ferendo un poliziotto. I due, di 16 e 15 anni di Sant’Antimo, hanno ricevuto una denuncia. Rispondono di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e ricettazione poiché lo scooter è risultato rubato. Il 16enne, conducente dello scooter, è stato sanzionato, inoltre, per guida senza patente perché mai conseguita.