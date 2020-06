Tragedia a Giugliano, Pasquale accusa malore e muore davanti a due figli: oggi i funerali

Giugliano. Tragedia a Giugliano, Pasquale Granata accusa malore e muore davanti a due figli. La città di Giugliano si sveglia con una triste notizia. Come apprendiamo dal gruppo Facebook “Giuglianesi orgogliosi”, un altro grande lutto ha colpito la famiglia Granata. Pasquale Granata, giovane papà giuglianese, è deceduto nella giornata di ieri. L’uomo aveva accusato un malore intorno alle ore 9 di mattina ed è deceduto davanti ai suoi due figli. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo. Pasquale aveva perso la moglie Nicoletta qualche anno fa ed era rimasto l’unico punto di riferimento dei suoi figli, Gennaro e Maria.

Lutto a Giugliano

L’uomo era molto benvoluto e stimato in città. Sotto choc la comunità giuglianese dopo la triste notizia. Centinaia di commenti lasciati sulla bacheca dei social per esprimere il cordoglio alla famiglia Granata. “Di nuovo insieme e nessuno più vi potrà dividere riposate in pace”, scrive un utente su Facebook. “Pasqualino, un’animo puro e gentile. Raggiungi tua moglie e tuo fratello e da lassù proteggi i tuoi amati figli”, scrive invece Anna.

I funerali di Pasquale Granata

I funerali di Pasquale si terranno questo pomeriggio alle ore 17 nella parrocchia di San Pio X.