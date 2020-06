Napoli. Ragazzini si affrontano a colpi di bottiglie, maxi rissa nella notte in via Falcone

Napoli. Maxi rissa al Vomero, bande di ragazzini si affrontano nella notte nelle vie della movida. Ad anticipare la notizia è Ilmattino. Intorno alle ore 2, in via Aniello Falcone a Napoli, due bande di ragazzini sono stati protagonisti di una maxi rissa violentissima, interrotta, fortunatamente, dall’arrivo di una pattuglia della polizia municipale.

Vomero, la rissa

Ancora non sono stati chiariti i motivi della violenza. Come riporta il quotidiano sull’asfalto sono state rinvenute tracce di sangue insieme ai vetri mandati in frantumi di un paio di macchine parcheggiate a margine del marciapiede. Mentre c’è chi fugge e chi tenta di fare da paciere una decina di giovani continua a darsela di santa ragione: e c’è anche chi viene ferito a colpi di bottiglie brandite a mo’ di coltello.

L’intervento degli agenti e la fuga dei ragazzini

Grazie all’intervento di due agenti della Municipale di Napoli, la rissa non si è trasformata in tragedia. Infatti, alla vista delle divise i due gruppi che si stavano affrontando sono scappati via facendo perdere ogni traccia. Un paio di loro sono scappati via sanguinati a causa delle ferite riportate dai cocci vetri.

Indagini in corso per identificare i balordi. Controlli anche negli ospedali per verificare se tra la notte e l’alba qualcuno si sia fatto medicare ai pronto soccorso.