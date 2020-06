“A ottobre dobbiamo fare le vaccinazioni, per tutti. Dobbiamo fare il 100% di vaccinati in Campania, per una ragione semplice: perché l’influenza ha la stessa sintomatologia del Covid”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca durante l’inaugurazione dei lavori infrastrutturali di Città della Medicina a Baronissi, in provincia di Salerno.

De Luca: “A ottobre tutti vaccinati per l’influenza”

“E’ bene vaccinarsi, altrimenti a settembre e a ottobre gli ospedali saranno inondati di presenze, perché la gente confonderà Covid con influenza. Ognuno vada a farsi il vaccino“, ha aggiunto il governatore campano.

De Luca ha invitato, inoltre, ai cittadini di essere responsabili e di rispettare tutte le misure di prevenzione per evitare il contagio: “Siate prudenti, la mascherina teniamola. Non fate come i pinguini, la mascherina serve da vicino. Lavate le mani, consumate il sapone e non dimenticate il distanziamento sociale”.