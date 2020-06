Campania. De Luca in diretta: “Dopo 3 mesi registrati zero contagi, non ci sono più focolai”

Campania. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca come di consueto fai il punto della situazione settimanale.

De Luca in diretta

“L’Italia è ripartita si è deciso di avviare mobilità su tutto il territorio nazionale. L’italia si è rimessa in movimento. Per quello che ci riguarda oggi parliamo avendo dentro di noi una grande soddisfazione, sapete per la prima volta in Campania dopo tre mesi abbiamo registrato zero contagio. Non c’è da illudersi noi avremo nei prossimi giorni l’individuazione di qualche altro contagio, continueremo la nostra campagna di screening.

Oggi abbiamo deciso di farli sulle commissioni scolastiche in vista dell’esame di stato. Faremo oltre 100mila test rapidi e quindi ci sarà qualche caso positivo che verrà fuori, ma la cosa più importante è che non abbiamo più focolai.

La Campania si è salvata per tanti motivi: impegno dei cittadini, dei medici e del personale sanitario, ma anche perché abbiamo anticipato decisioni che sono state prese dal governo nazionale. Noi abbiamo avuto il coraggio di chiudere mentre in altre parti d’Italia si festeggiava e si facevano brindisi.

Oggi camminiamo davvero a testa alta. Possiamo dire davvero che siamo la regione che ha dato prova di grande capacità amministrativa. Abbiamo fatto un miracolo, se considerando che siamo usciti da poco dal commissariamento e riceviamo pochi soldi rispetto alle altre regioni.

Oggi possiamo guardare con fiducia al futuro senza abbassare la guardia. Bisogna rispettare le regole ed essere attenti ai nostri comportamenti. Vi avevamo detto che non avremmo perduto un minuto di tempo e di aprire tutte le attività economiche per sempre. Oggi mi pare ci siano le condizioni per fare nuove riaperture economiche. Ci sono tutte le condizioni per far ripartire il nostro turismo.

Nel corso di questi due mesi non abbiamo fatto polemiche con nessuno per due ragioni: quando ci sono problemi drammatici dobbiamo puntare ai risultati senza fare polemiche e la tecnica di alcuni soggetti è quella di fare provocazioni. Noi non perderemo un minuto di tempo che rappresentano un problema psichiatrico, così come non perderemo tempo dei protagonisti di campagna di aggressione mediatica. Voi non lo sapete, ma zitti zitti, noi abbiamo fatto sei querele per diffamazione. Ma siate sicuri che quando vedete qualche porcheria, state sicuri che arriverà qualche querela, in silenzio, senza fare qualche pubblicità a qualcuno. Faremo altre due querele per un servizio andato in onda sulla rete pubblica. In ogni paese civile del mondo un sedicente giornalista che da una notizia falsa su ASL verrebbe denunciato in cinque minuti.

Questione Asl

Per noi l’asl Napoli sarà una vicenda simbolica. Una bandiera. La vicenda del San Giovanni bosco e asl napoli 1 sarà un simbolo della nostra trasparenza. Faremo una radiografia degli ultimi 10 anni. Ci sono tante lumache pensano di strusciarsi e di fare polemiche perché si sentono importanti. Somari sono e somari restano.

Screening di massa per tutto il personale sanitario, sempre per mantenere l’obiettivo di avere la sanità più sicura d’Italia. Abbiamo deciso anche di fare un lavoro di controllo su tutto il personale scolastico e poi il grosso lo faremo a inizio anno scolastico.

Nuova ordinanza in arrivo

Abbiamo deciso che da questa sera possano ripartire le attività dei cinema all’aperto. Per quanto riguarda i bar, sarà possibile l’attività di musica e di intrattenimento senza ballo. Non sarà consentita la collacazione di amplificatori fiori locali per evitare assembramenti. Prolungheremo l’apertura dei bar fino alle 2 di notte ma manteniamo ancora il divieto dell’asporto degli alcolici fino alle 22.

La movida è un’attività bella. Ma dobbiamo fare in modo che tutto questo avvenga all’insegna della tutela dei nostri ragazzi e dobbiamo dare una mano agli operatori serali. Avremo un incontro con loro nei prossimi giorni per stabilire delle nuove regole.