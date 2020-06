Pescara, orrore in casa: uccide il marito a coltellate al culmine di una lite

Dramma a Brittoli, comune in provincia di Pescara. Una donna di 66 anni ha ucciso il marito di 73 anni a coltellate al culmine di una lite. La violenza si è consumata nella su abitazione. L’autrice del delitto è rimasta anche lei ferita gravemente e trasportata all’ospedale in codice rosso.

Brittoli (Pescara), uccide il marito a coltellate

L’allarme è scattato questa mattina alle 8 e 30 in contrada San Giuseppe. A lanciarlo vicini, che hanno avvertito le urla provenire dalla casa. Dopo un’accesa discussione, i due coniugi avrebbero avuto una violenta colluttazione. La donna avrebbe poi afferrato un coltello e pugnalato a morte il consorte. Sul posto l’ambulanza medicalizzata del 118 di Pianella e i carabinieri di Penne e del nucleo investigativo del reparto operativo.

Sconcerto nella piccola comunità di Brittoli. “Una famiglia tranquilla – spiega l’ex sindaco Domenico Velluto – non riusciamo a capire come sia potuto succedere. I militari dell’Arma sono sul posto per i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.