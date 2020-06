Campania. Bonus famiglia di 500 euro, nei prossimi giorni il secondo elenco degli ammessi

Campania. Sarà pubblicato a giorni il secondo elenco dei beneficiari del bonus a sostegno delle famiglie con un contributo di 500 euro. Al momento sul sito della regione ancora non è stata resa nota la graduatoria degli ammessi e degli esclusi. Nella giornata del 3 giugno 2020 la Regione Campania ha pubblicato un nuovo elenco aggiornato rispetto a quello pubblicato in data 22 maggio 2020.

Bonus famiglia, oggi i pagamenti

A partire da oggi, come riporta il sito ufficiale della Campania, (leggi qui) , i beneficiari del contributo compresi nell’elenco delle domande ammesse – I Blocco (allegato A del DD n. 344 del 03/06/2020), si potranno recare presso gli sportelli di Poste Italiane, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, per riscuotere il contributo assegnato.

Gli importi del bonus sono di:

500 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 20.000 euro (compresi);

300 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 35.000 euro (compresi).

A parità di valore ISEE è stato applicato il diritto di precedenza secondo i successivi requisiti posseduti alla data del 5 marzo 2020: numero di figli minori di 15 anni a carico; minore età del figlio, frequentante la scuola primaria o secondaria.

Si tratta di misure di sostegno, per un valore complessivo di 14 milioni di euro, previste nell’ambito del piano regionale per l’emergenza Coronavirus da oltre 604 milioni di euro, destinato “all’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole”.

Il bonus famiglia può essere utilizzato per “l’acquisto di strumenti tecnologici per la didattica a distanza o come contributo per il pagamento dei servizi di babysitting”. Non è cumulabile con altri incentivi simili, come quelli emanati dal Governo, ma è cumulabile con il buono “iostudio” della Regione Campania.