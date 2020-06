Oroscopo Branko venerdì 5 giugno 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per venerdì 5 giugno 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Branko venerdì 5 giugno 2020: Sagittario

Hai un po’ di pressioni intorno a te. In questi giorni sei messo sotto assedio dalla famiglia e dal partner. Ci sono chiarimenti da fare, forse qualche nodo inizia a venire al pettine. Il suggerimento che ti rivolge Branko è quello di essere semplicemente te stesso e tutto si sistemerà. State però per uscire fuori da una fase di grande disagio che vi ha coinvolto negli ultimi tempi. Non si tratta solo del grande momento difficile che abbiamo tutti vissuto. Infatti, è già dalla fine di Febbraio che state vivendo un momento di grande stress. La primavera in particolare, ha riportato alla luce qualche mancanza nel vostro rapporto di coppia. Chiedetevi quali siano le vostre mancanze, e cosa vi manca da parte della vostra metà. Solo in questo modo riuscirete forse a riparare.

Oroscopo di Branko venerdì 5 giugno 2020: Capricorno

Oggi potresti imbatterti in una persona o una situazione dai contorni poco chiari. Se avvertirai ambiguità, asseconda il tuo istinto, mantieni la guardia alta e non ti fidare. Nella giornata di domenica, la Luna sarà nel vostro segno. Quindi secondo l’oroscopo di Branko e le stelle oggi 5 giugno 2020, per un’eventuale soluzione riguardo certi problemi pratici o familiari, rimandate al fine settimana, quando domenica avrete una marcia in più. Sarà meglio non mettere troppa cane al fuoco sul lavoro, nel senso che ogni progetto deve essere portato avanti con cautela e ogni decisione deve essere ben ponderata. La fretta, mai come in questo caso, non vi porterà da nessuna parte.

Oroscopo di Branko venerdì 5 giugno 2020: Acquario

Preparati a un venerdì molto promettente. Secondo Branko, oggi ti lascerai alle spalle lo stress dei giorni scorsi e finalmente potrai fare passi in avanti con i tuoi progetti, grazie al prezioso sostegno di validi alleati. State vivendo un periodo alquanto tormentato. Il vostro segno zodiacale, raramente si lamenta di acciacchi vari. Stavolta però, il fisico comincerà a cedere a causa dello stress. Questo Saturno entrato nel vostro segno, impone una riorganizzazione della vostra vita anche sotto il profilo del controllo personale. Non bisogna mai dire no, soprattutto in un momento particolare come questo. Satuno rivede i conti rimasti in sospeso e vi porta a fare qualcosa per stare ancora meglio.

Oroscopo di Branko venerdì 5 giugno 2020: Pesci

Oggi la Luna piena ti metterà in seria difficoltà, soprattutto in amore. L’oroscopo di Branko ti incoraggia a mantenere il sangue freddo e di contare fino a tre prima di aprire bocca! Cura maggiormente la forma fisica. Già da un paio di mesi vi state chiedendo se non sia il caso di scendere in campo per proteggere i sentimenti e mettere tutto il resto in disparte. Chi può permetterselo, dovrà stare un po’ piu’ attento in amore e dare meno spazio al lavoro.