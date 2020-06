Lutto nel napoletano, muore a 48 anni Roberto Faraone Mennella: gioielliere delle star

Si è spento Roberto Faraone Mennella, designer di alta gioielleria che ha portato le sue creazioni nel mondo. Originario di Torre del Greco, aveva solo 48 anni. E’ stato ucciso da un male incurabile che non gli ha dato scampo.

Il 48enne si era fatto strada fino alla lontana New York insieme al suo amico Amedeo Scognamiglio. Il duo creativo R.F.M.A.S arriva negli USA nel 2001 per conquistare il mondo della gioielleria e così fu con Londra, New York, Los Angeles, Pechino e Hong Kong. La sua prima boutique italiana a Capri in via Fuorlovado nel 2012.

Roberto ed Amedeo sono riusciti ad arrivare alle star di Hollywood e ai red carpet. E’ stato proprio il suo più caro amico Amedeo Scognamiglio a dare la triste notizia attraverso i social network. Scrive in un post su Instagram, in Inglese: “Il mio migliore amico, la mia roccia, il mio mentore, il mio primo appuntamento ed il mio amore senza fine è ora Luce” . “Robu è finalmente libero, in salute, sorridente, sta felicemente disegnando gioielli e arredando la suo nuova casa in Paradiso.” Un post molto commovente per salutare l’amico.

Amedeo riporta l’ultimo desidero di Roberto, una piccola funzione private nella cappella della famiglia. Centinaia gli attestati di cordoglio e i messaggi degli amici.