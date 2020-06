Alcott assume personale in provincia di Napoli: posizioni aperte e come candidarsi

Provincia di Napoli. Alcott cerca nuovo personale: nel dettaglio, l’azienda di proprietà della Capri srl (che controlla anche il marchio Gutteridge), sta cercando diverse figure per i punti vendita di Nola, in provincia di Napoli. Sono diversi i ruoli ricercati: una possibilità di lavoro per i tanti giovani e meno giovani alla ricerca di un impiego che, in questo graduale ma costante ritorno alla normalità dopo gli oltre due mesi di quarantena dovuti al coronavirus, arriva proprio nel momento giusto.

Alcott cerca personale

Le posizioni aperte per i punti vendita di Nola:

Buyer: sarà responsabile del processo di acquisto e sviluppo della linea di abbigliamento dai fornitori internazionali dell'azienda;

Addetto all'Ufficio Retail: si occuperà di ordini, rapporto con corrieri, gestione prezzi;

Grafico: collaborerà allo sviluppo delle grafiche di abbigliamento per il brand Alcott;

Junior Web Graphic Designer: collaborerà, sotto la guida del tutor, alla cura del layout per i canali e-commerce aziendali;

Stylist & Visual Online: si occuperà della cura del visual merchandising per il canale online del brand Alcott;

Fashion Designer: entrerà a far parte del team stile e collaborerà allo sviluppo delle collezioni Alcott.

Clicca qui per candidarti

Per inviare la propria candidatura, basterà inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica [email protected], specificando anche il nome della posizione per la quale ci si voglia candidare.