Rotonda al ponte ‘e Surriento tra Qualiano e Villaricca: partono i lavori

Sono partiti questa mattina i lavori sul cosiddetto ponte di Surriento, tra Villaricca e Qualiano. Dopo una serie di sopralluoghi effettuati con i tecnici di Città Metropolitana e della ditta appaltatrice, si parte con l’opera che prevede la realizzazione di una rotatoria in territorio villaricchese tra via Ripuaria, Via Venezia e Via Campana. Il cantiere