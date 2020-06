Francesca Gattuso, il malore e poi il ricovero in terapia intensiva per 4 mesi: svelata la causa della morte

Soffriva di una forma rara di diabete. E’ questa la causa della morte che ha determinato il decesso della sorella di “Ringhio” Gattuso. Francesca aveva 37 anni ed è spirata nel reparto di terapia intensiva di Busto Arsizio.

Francesca Gattuso, causa della morte

La sorella dell’allenatore del Napoli era ricoverata dal 3 febbraio scorso. Quel giorno ebbe un malore che rese necessario il ricovero. Nel corso degli ultimi anni la donna è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici a causa di una malattia rara. L’ultima operazione risale alla fine di febbraio, quando il Napoli era impegnato nella sfida con la Sampdoria.

Secondo quanto trapelato, Francesca Gattuso soffriva di una forma di diabete particolarmente aggressiva. Dopo un periodo in terapia intensiva si era ripresa ma le sue condizioni di salute non hanno mai dato spazio a troppe speranze, al punto che non ha mai lasciato l’ospedale. Oggi, 2 giugno, la morte che ha sconvolto il mondo dello sport e la famiglia Gattuso. Eppure la sua grande forza le consentiva di dare conforto a suo marito Marco Amaranto e al loro figlio di appena tre anni.