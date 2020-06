Napoli in lutto, Francesca muore a 37 anni: era la sorella di Gennaro Gattuso

Napoli. È morta la sorella di Gennaro Gattuso. Francesca aveva 37 anni ed era stata ricoverata in terapia intensiva a Varese lo scorso mese di febbraio, nella serata in cui l’allenatore del Napoli disertò il post-partita della sfida con la Sampdoria per visitarla in ospedale. Gattuso ha appreso la tragica notizia mentre stava dirigendo l’allenamento della squadra a Castel Volturno.

Napoli in lutto

Le condizioni di Francesca si sarebbero aggravate e non ci sarebbe stato più nulla da fare. La sorella di Gennaro Gattuso accusò un malore nel giorno in cui venne disputata la partita tra Sampdoria e Napoli. Quella sera, l’allenatore, appresa la notizia, disertò la conferenza stampa post-gara per recarsi subito in Lombardia dai proprio famigliari. Nella giornata di oggi, Gattuso avrebbe appreso della scomparsa della sorella mentre si trovava sul campo di allenamento a Castel Volturno.