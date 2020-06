Sicilia. Era guarita dal Coronavirus ma ritorna positiva: muore a 29 anni in 3 giorni

Sicilia. Era stata dichiarata clinicamente guarita, ma era risultata positiva nuovamente al Covid-19 e nel giro di 3 giorni muore a 29 anni. I fatta sono accaduti a Troina, ad Enna, in Sicilia. Era stata dichiarata guarita dal Covid-19 ed era stata una festa per lei come per i tanti guariti. Il virus, però, per lei è ritornato ed in in forma ancora più grave. Una tragedia la cui storia si apprende nel giorno di zero contagi in Sicilia e che prelude alla riapertura delle ‘frontiere’ regionali.

Sicilia, i fatti

L’esito del tampone però è stato impietoso: di nuovo positivo. Le condizioni di salute poi si sono rapidamente aggravate. Ieri l’hanno trasferita d’urgenza a Catania, dove i medici hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita in terapia intensiva, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Troina è stata una delle quattro ex “zone rosse” dichiarate dal presidente della Regione Musumeci, per l’elevato numero di casi di Coronavirus.

La tragedia ha colpito, oltre alla famiglia della vittima, l’intera struttura dell’Oasi di Troina che pensava, ormai, di essere uscita dall’incubo. Il 20 maggio era stata dichiarata la fine pandemia nella struttura e anche il paese, che era stato isolato e dichiarato zona rossa, sta tornando alla normalità.