Caivano, bomba esplode davanti negozio di abbigliamento

Caivano. Una bomba carta è esplosa ieri sera davanti a un negozio di abbigliamento in via Armando Diaz, a Caivano. La deflagrazione ha danneggiato la serranda e devastato l’ingresso dell’attività commerciale.

Caivano, bomba esplode davanti a un negozio di abbigliamento

Sul posto gli agenti del commissariato di Afragola della Polizia di Stato per i rilievi del caso e per l’avvio delle indagini.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 23. Il negozio “For You” si trova al piano terra di un edificio residenziale. Il boato ha spaventato i residenti. In tanti sono scesi in strada per capire cosa fosse successo. Inizialmente si era pensato a un incidente, poi è stato chiaro che si trattava di altro: l’ordigno artigianale era stato posizionato proprio davanti alla saracinesca.

La bomba ha danneggiato la serranda, distrutto le vetrate della porta di ingresso e devastato l’interno del locale. Lo scoppio ha causato dei danni anche al fabbricato. Sul posto i vigili per la conta dei danni. Il titolare del negozio, ascoltato dagli investigatori, ha riferito di non avere mai subito minacce. Tuttavia, non si esclude che l’atto intimidatorio sia di matrice camorristica.