Guerra di ordinanze sulla movida a Napoli, qual è quella da rispettare?

La guerra a colpi di ordinanze sulla movida a Napoli ora è al vaglio della prefettura. Qual è quella valida? Quella della Regione che impone la chiusura dei locali all’1 e lo stop alla vendita di alcolici alle 22 o quella del Comune che chiude i locali alle 3.30 e la vendita di alcolici da asporto a mezzanotte? De Luca, dopo l’ordinanza di de Magistris, ha subito chiesto l’intervento della Prefettura.

Secondo quanto riporta il Mattino, l’indiscrezione che trapela dalla Prefettura è che oggi tutte le forze dell’ordine, inclusi i vigili urbani, applicheranno l’ordinanza varata il 29 maggio dalla Regione. A Napoli ovviamente c’è confusione. Infatti la contrordinanza del sindaco Luigi de Magistris allunga gli orari della movida e di apertura dei baretti alle 3,30 e anche la vendita degli alcolici a mezzanotte oltre all’apertura di tutti gli spazi pubblici.

Movida a Napoli: le ordinanze

Al momento pareri scritti e definitivi fino alla tarda ora di ieri non ce ne erano, come scrive il mattino, né dal prefetto Marco Valentini e nemmeno dal governo nazionale che potrebbe dirimere la questione. Probabilmente oggi potrebbe essere il giorno decisivo per qualche parere. Tuttavia il ricorso Tar è un’ipotesi realistica, soprattutto per la Regione.

L’ago della bilancia la Prefettura lo ha fatto pendere dal lato di De Luca perché la tutela della salute pubblica “è assorbente rispetto ad altre questioni”, anche quelle economiche che sono il vero motivo della disputa. Ma anche qui trapela che la normativa generale in epoca di pandemia ha un buco in questa parte della gestione. Ecco perché si sta lavorando puntando l’attenzione su Palazzo Chigi. Invocato da de Magistris anche al Tg3 Campania. “Non è un contrasto tra me e De Luca, noi sindaci abbiamo incontrato Conte in settimana e abbiamo chiesto di riprendere il controllo delle nostre città e il premier ci ha detto che abbiamo il diritto-dovere di fare le ordinanze. Il Governo ora deve chiarire come stanno le cose”. Per de Magistris “il diritto alla salute e alla tutela dell’economia devono coincidere”.