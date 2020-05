De Luca ai giovani: “Attenti alla vodka a 50 centesimi, la distillano nelle fogne”

Nuova stretta sui locali in Campania. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha emanato una nuova ordinanza con cui vieta la vendita di bevande alcoliche a partire dalle 22 e il consumo di alcol in luoghi pubblici fino alle 6 del mattino.

“Il problema non sono i giovani che escono per divertirsi. Non sono i gestori che sono persone perbene il nostro problema. Noi dobbiamo fare in modo che il 10% di irresponsabili non creino problemi per la movida e la diffusione di superalcolici”. Poi l’appello rivolto ai giovani: “Ragazzi, evitate di comprare superalcolici che fanno schifo. Se vi vendono la vodka a 50 centesimi, dovete sapere che quella vodka non viene da San Pietroburgo ma viene distillata nelle reti fognarie delle nostre città. Vogliamo che parta la movida ma nessuna violenza, niente cafonerie, niente baby gang, niente atti di bullismo, non è impossibile vivere con allegria ma in serenità e sicurezza le nostre serate. Stiamo lavorando per garantirvi serate di tranquillità. Adesso abbiamo fissato l’una di notte per la chiusura dei bar. Ci regoleremo a seconda dell’andamento dell’epidemia di settimana in settimana”.

Poi l’apertura ai comuni: “Consentiremo anche ai comuni di aprire in deroga pezzi di città se si ritiene che un pezzo di città possa andare oltre questo orario per decongestionare i centri storici. Le richieste saranno valutate dalla task force ma abbiamo il massimo di apertura”.