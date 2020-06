Campania: verso lo stop parziale all’obbligo della mascherina

Si starebbe valutando un allentamento in Campania sulla stretta per le mascherine. Al momento nella Regione vige l’obbligo di indossarle stando a un’ordinanza del presidente della Regione. Ma i dati degli ultimi giorni farebbero ben sperare. E per questo l’unità di crisi, secondo quanto riporta il mattino, starebbe valutando di allentare la presa.

Le date fondamentali al momento sono 2: il 3 e il 15 giugno. Il 3 perché ci sarà l’apertura dei confini regionali ma il presidente della Regione ha espresso le sue perplessità. La Campania sta però predisponendo i test rapidi ed i controlli ai caselli autostradali, nelle stazioni e all’aeroporto di Capodichino per coloro che giungeranno da altre regioni d’Italia. Già oggi dovrebbero arrivare a Palazzo S.Lucia le linee guida dal Governo da seguire dal 4 giugno in poi: in base al quadro normativo nazionale potrà poi intervenire la Campania con apposita ordinanza.

Mascherine in Campania

come il Veneto, potrebbero esserci novità prima del 15. La seconda data decisiva è invece il 15 giugno, giorno in cui scadono le varie ordinanze attualmente in vigore. “Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica su tutto il territorio regionale fino al 15 giugno”, è infatti la premessa dei provvedimenti emanati in questi giorni dal presidente della Regione. Per altre due settimane restano dunque in vigore i vari obblighi. Ma come per altre Regioni,potrebbero esserci novità prima del 15.

A quanto trapela, l’Unità di Crisi regionale valuterà nei prossimi giorni se il numero medio dei contagi in Campania resterà quello registrato negli ultimi giorni, (contagi che vanno da 4 a 10 al giorno) si potrebbe pensare di anticipare a prima del 15 giugno l’eliminazione dell’obbligo di mascherina lasciandolo in vigore soltanto per i luoghi pubblici al chiuso. La linea resta quella della cautela, con piccole e graduali aperture da valutare giorno dopo giorno sempre in base ai dati sanitari.