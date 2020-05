Napoli, si schianta contro tabellone pubblicitario: grave un 38enne

Napoli. E’ ricoverato in gravi condizioni l’uomo di 38 anni rimasto coinvolto sabato sera in un incidente stradale avvenuto alle 22.30 in via Montagna Spaccata a Pianura, periferia occidentale di Napoli.

Napoli, si schianta contro tabellone pubblicitario

Il 38enne era alla guida della propria auto, una Dacia Sandero, ed era da solo. Alla rotatoria la vettura si è scontrata con una Seat Ibiza ed è violentemente impattata contro lo spartitraffico di Montagna Spaccata. La Dacia ha perso aderenza e si è anche scontrata su un grosso tabellone pubblicitario.

Ad avere la peggio il 38enne. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso del vicino ospedale. Ora è in Rianimazione e la sua prognosi è riservata.

A bordo della Seat Ibiza trovata in uscita dalla rotatoria di via Montagna Spaccata vi erano cinque presone, tutti di Caserta. A quanto si apprende dall’Antinfortunistica dei vigili urbani partenopei nessuno di loro avrebbe subìto danni gravi dall’incidente. Le due vetture sono ora a disposizione delle forze dell’ordine per gli accertamenti di rito e per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.