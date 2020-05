Giugliano, tenta di andare in ospedale per malore ma muore in strada davanti alla moglie

Giugliano. E’ deceduto purtroppo a seguito di un malore un uomo sulla 70ina. I fatti sono accaduti poco fa nei pressi della rotonda della “Belle Epoque. L’uomo era in auto con la moglie e si stava recando proprio all’ospedale San Giuliano per un controllo quando ha accusato malore ed è svenuto in strada.

Giugliano, malore in strada

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo per circa 20 minuti, purtroppo, però, senza esito positivo. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Giugliano per disperdere la folla di curiosi che intanto osservava le operazioni di salvataggio da parte dei medici del 118. Lacrime e dolore per i parenti della vittima accorso sul posto.