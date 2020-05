Giugliano, palazzo pericolante in vico Giuglianiello: strada chiusa e traffico in tilt

Tragedia sfiorata questa notte in vico Giuglianiello a Giugliano. Calcinacci e pezzi di cornicione sono caduti da un vecchio palazzo disabitato. Le autorità hanno disposto lo sgombero di una famiglia residente e la chiusura dell’asse viario che collega via Licoda a corso Campano.

Giugliano, palazzo pericolante in vico Giuglianiello: strada chiusa

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e i dipendenti dell’ufficio tecnico comunale. I tecnici hanno accertato la pericolosità dell’immobile. La strada è stata chiusa per la sicurezza dell’incolumità pubblica. La scelta però ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità del centro. Gli agenti della Municipale hanno disposto l’inversione del senso di marcia di via San Giovanni a Campo e si registrano rallentamenti al traffico da via Aniello Palumbo fino a via Vittorio Veneto e via Licoda. La strada potrà riaprire solo dopo i lavori di messa in sicurezza, come disposto dai tecnici comunali.