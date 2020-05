Grecia, stop ai turisti italiani: quest’anno addio a Mykonos, Skhiatos e Santorini

Vacanze off-limits per gli italiani in Grecia. Quest’anno non potremo tuffarci nel mare cristallino delle isole elleniche. Mykonos, Skyatos, Ios, Santorini, Atene. Almeno fino a luglio la Grecia ha posto l’altolà ai vacanzieri proveniente dal nostro Paese. Campani compresi.

La Grecia chiude le frontiere agli italiani, vacanze a rischio

La notizia ha cominciato a circolare ieri, mandando in agitazione tanti italiani che hanno prenotato le vacanze in Grecia o che pensavano di farlo. Le autorità elleniche, infatti, hanno annunciato la lista dei 29 Stati i cui turisti potranno visitare il Paese dal 15 giugno, quando gli aeroporti riapriranno ai voli internazionali. Tra loro non c’è l’Italia.

La lista, scrive Kathimerini, è stata compilata dopo aver esaminato i dati epidemiologici di ogni Paese, ed aver considerato gli annunci della European Union Aviation Safety Agency (Easa) e le raccomandazioni del Comitato nazionale sulle malattie infettive. I visitatori provenienti da questi 29 paesi – conterà il luogo di partenza, non la nazionalità, è stato precisato – verranno sottoposti a test a campione al loro arrivo negli scali ellenici: tuttavia per tutti i paesi che non sono in questa lista, il divieto a recarsi in Grecia resta, ma la lista verrà aggiornata ed ampliata a inizio luglio, sulla base dell’andamento dell’epidemia, ha fatto sapere il governo.

La lista verrà aggiornata il primo luglio prossimo. Per i vacanzieri italiani desiderosi di visitare le isole greche non resta che sperare. Se la situazione epidemiologica dell’Italia da qui a 30 giorni convincerà le autorità governative elleniche, Mykonos e Santorini potranno riaccogliere i turisti italiani. Altrimenti, sarà giusto orientarsi verso altre mete per trascorrere le proprie ferie. “La situazione in Italia è quella più difficile. Cerchiamo comunque a breve una soluzione. I dettagli non saranno presentati prima di mercoledì”, ha precisato il cancelliere Sebastian Kurz.