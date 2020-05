De Luca: “Vaccini per anziani e bimbi. Dobbiamo avere il 100% dei vaccinati contro influenza”

Vaccini per tutti. Soprattutto per le fasce deboli: anziani e bambini. E’ quanto ha annunciato il governatore campano Vincenzo De Luca nel consueto appuntamento del venerdì.

“Prepariamoci, lo dico ai più anziani, alle vaccinazioni. Dobbiamo avere il 100% dei vaccinati contro l’influenza. Nell’incontro con i pediatri abbiamo parlato delle vaccinazioni che devono essere fatte a tappeto per la popolazione infantile”, ha affermato il Presidente della Campania.

A partire da settembre verrà messo in moto, fa sapere De Luca, una vera e propria macchina da guerra per i test sierologici e i tamponi. “Ci stiamo preparando per avere una macchina da guerra per fare test e tamponi. Garantiremo tempi di lavorazione, rispondo alla richiesta del sindaco di Nocera Inferiore. E daremo a tutti i territori screening in tempi rapidi, anche in autonomia. Non abbiamo problemi”.

