Mugnano, San Biagio: don Antonio Di Guida è il nuovo parroco

Mugnano. La notizia è stata ufficializzata dal Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe e poi diffusa attraverso i Social dal Sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro: don Antonio Di Guida, giovane sacerdote, è il nuovo parroco della parrocchia di San Biagio a Mugnano.

La nomina, che già era nell’aria da tempo dopo la scomparsa dell’amatissimo Don Mario, è stata accolta con entusiasmo dalla comunità mugnanese. Il primo cittadino ha così commentato la notizia:”Con grandissima gioia, sono lieto di diffondere la notizia, che in tanti aspettavamo: Don Antonio di Guida è ufficialmente il nuovo parroco della Parrocchia di San Biagio. Ringrazio il cardinale per avercelo confermato. A lui e a tutti i collaboratori un grosso in bocca al lupo”.

