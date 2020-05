Dramma a Napoli, investito e ucciso da auto in corsa: cadavere abbandonato in strada

Tragedia a Napoli questa notte, dove il cadavere di un uomo è stato ritrovato in strada in via Carbonara, vicino Porta Capuana. A lanciare l’allarme i residenti, che hanno scoperto il corpo esanime in mezzo alla carreggiata.

Napoli, investito e ucciso da auto in corsa

Sul posto sono sopraggiunti in poco tempo i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli e i sanitari del 118. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della vittima. Gli uomini della Sezione Infortunistica della Municipale hanno effettuato i rilievi del caso. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, ad uccidere l’uomo sarebbe stato un pirata della strada. Il conducente della macchina killer sarebbe scappato senza prestare soccorso, abbandonando la vittima in mezzo alla carreggiata fino al ritrovamento da parte dei residenti della zona. Ancora ignota l’identità del deceduto.

Foto: Anteprima24.it