Pozzuoli, giovane positivo al Coronavirus si stava imbarcando per Ischia: ricoverato in ospedale

Pozzuoli. Positivo al Covid-19 si stava imbarcando per Ischia con alcuni amici dal porto di Pozzuoli. È accaduto ieri, durante i controlli sanitari effettuati agli imbarchi, alla partenza del traghetto per Ischia alle ore 18.30.

Pozzuoli, giovane positivo al Coronavirus

Come riporta Fanpage, l’uomo, di giovane età, che avrebbe dovuto prendere il traghetto delle 18.30 per Ischia, durante i controlli agli imbarchi per le isole disposti in materia di normative anti-Covid, è stato sottoposto alla misurazione della temperatura: la sua e quella di un’altra persona, appartenente alla sua stessa comitiva, è risultata superiore ai 37,5 gradi.

Come da legge, entrambi sono stati sottoposti a tampone e, quello dell’uomo, è sfortunatamente risultato positivo: per lui è stato disposto l’immediato ricovero; un’ambulanza a contenimento biologico lo ha prelevato dal porto e lo ha trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è tenuto sotto osservazione.

Le due persone facevano parte di una comitiva di otto in procinto di imbarcarsi per l’isola dove a quanto pare, avrebbero preso in fitto per alcuni giorni una casa attraverso un portale internet.