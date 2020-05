Campania. Bonus minori di 500 euro: pubblicato l’elenco. Ecco chi riceverà i soldi e chi no

Campania bonus minori 500 euro. Molti si sono chiesti in queste ore come trovare la graduatoria del bonus da 500 euro per le famiglie, erogato dalla Regione Campania. Si tratta del contributo post crisi Coronavirus per le famiglie: 500 e 300 euro destinati ai nuclei familiari della Campania con figli al di sotto di 15 anni.

Campania bonus minori 500 euro

Contributo assegnato, a prescindere dal numero di figli, ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un figlio al di sotto dei 15 anni che alla data del 5 marzo 2020, giorno di sospensione delle scuole in Campania causa Covid, che deve essere iscritto a un servizio educativo o a una scuola di ogni ordine e grado. L’importo del bonus famiglia varia a seconda del reddito Isee (l’indice di situazione economica equivalente, che di solito si fanno calcolare dal commercialista o al Caf).

Gli importi del bonus sono di:

500 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 20.000 euro (compresi);

300 euro per ogni nucleo con ISEE fino a 35.000 euro (compresi).

A parità di valore ISEE è stato applicato il diritto di precedenza secondo i successivi requisiti posseduti alla data del 5 marzo 2020: numero di figli minori di 15 anni a carico; minore età del figlio, frequentante la scuola primaria o secondaria.

Si tratta di misure di sostegno, per un valore complessivo di 14 milioni di euro, previste nell’ambito del piano regionale per l’emergenza Coronavirus da oltre 604 milioni di euro, destinato “all’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole”.

Il bonus famiglia può essere utilizzato per “l’acquisto di strumenti tecnologici per la didattica a distanza o come contributo per il pagamento dei servizi di babysitting”. Non è cumulabile con altri incentivi simili, come quelli emanati dal Governo, ma è cumulabile con il buono “iostudio” della Regione Campania.

