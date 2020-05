Qual è la storia vera del film “Ore 15.17 – Attacco al treno”

Il film Ore 15:17 – Attacco al treno (The 15:17 to Paris) è un film del 2018 diretto da Clint Eastwood. Il film è basato sull’autobiografia The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes di Jeffrey E. Stern, Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos e racconta la storia dell’attacco terroristico al treno Thalys del 21 agosto 2015 e di come esso sia stato sventato proprio da Stone, Sadler e Skarlatos, che interpretano loro stessi.

Trama del film

Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito alla notizia, divulgata dai media, che nel pomeriggio dello stesso giorno vi è stato un tentativo di attacco terroristico sul treno Thalys 9364, in viaggio da Amsterdam a Parigi, che è stato sventato da tre coraggiosi giovani americani, di cui due militari, che erano in vacanza in Europa: Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos. Il film ripercorre le vite di questi tre amici. Dai problemi che avevano a scuola (dove erano studenti poco disciplinati che venivano spesso spediti dal preside), alla ricerca del loro posto nel mondo (con Spencer che si allena fisicamente per essere ammesso nel corpo militare e Alek che si reca in Germania), al loro desiderio di fare un viaggio in Europa (visitando Roma, Venezia, Amsterdam e Parigi), fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l’attacco (i tre si trovavano sul treno proprio durante tale viaggio).

Durante quell’esperienza straziante la loro amicizia non ha mai vacillato, trasformandosi nella loro arma più potente, che ha consentito loro di salvare le vite degli oltre 500 passeggeri presenti a bordo. I tre, insieme, riescono ad immobilizzare l’attentatore, il marocchino Ayoub El-Khazzani, il quale era armato con un fucile d’assalto ed intendeva sparare ai passeggeri, ed a tenere sotto controllo le condizioni di salute di Mark Moogalian, un passeggero che ha tentato di intervenire ed è stato gravemente ferito da un colpo di pistola esploso dall’attentatore. Grazie al loro gesto riceveranno la Legion d’onore, la più alta onorificenza francese, dalle mani del presidente François Hollande.

La vera storia del film

L’attacco al treno Thalys del 21 agosto 2015 è stato un tentativo di attacco terroristico di matrice islamista avvenuto il 21 agosto 2015 sul treno numero 9364 dell’impresa ferroviaria internazionale Thalys. Il treno, al momento dell’attacco, trasportava 554 passeggeri e stava lasciando Oignies. L’assalto, progettato e messo in atto dal ventiseienne marocchino Ayoub El Khazzani, venne scongiurato dai passeggeri del treno. Il successivo 26 agosto l’aggressore è stato accusato di cospirazione e possesso di armi illegali, nell’ambito di un atto terroristico legato all’autoproclamato Stato Islamico.

Nel 2018 è stata realizzata una pellicola cinematografica chiamata Ore 15:17 – Attacco al treno diretta dal regista Clint Eastwood, ispirata a questi fatti, che ha come interpreti coloro che realmente sventarono il tentativo di attacco.

L’attacco

Il 21 agosto 2015, il ventiseienne marocchino Ayoub El Khazzani, salito sul treno Thalys 9364 che collegava Amsterdama Parigi, poco dopo che il treno aveva superato il confine tra Belgio e Francia, si è armato con un fucile d’assalto AKM, con l’intenzione di usarlo contro i passeggeri. Oltre al fucile, l’uomo aveva con sé anche nove caricatori, una pistola e una bottiglia di benzina. Un passeggero statunitense, Mark Moogalian, tentò di intervenire, ma rimase gravemente ferito al collo da un colpo di pistola sparato dall’attentatore e si finse morto. El Khazzani tentò di sparare ai passeggeri con il fucile, che però si inceppò.

El Khazzani venne poi bloccato e disarmato da tre giovani cittadini statunitensi: Anthony Sadler, Spencer Stone e Alek Skarlatos. Gli ultimi due erano membri delle forze armate statunitensi, in licenza; insieme a Sadler stavano compiendo un viaggio turistico in Europa. A disarmare il terrorista intervenne anche un cittadino inglese, Chris Norman. In un’intervista alla CNN, Skarlatos disse che fu una grande fortuna il fatto che il fucile dell’assalitore si fosse inceppato. Una volta disarmato ed immobilizzato l’attentatore, Stone soccorse anche il connazionale Mark Moogalian, che aveva perso conoscenza.

Identità dell’attentatore

Ayoub El Khazzani è stato identificato dalle autorità francesi e spagnole grazie alle sue impronte digitali. Già dal 2007 si trovava in Europa, dapprima in Spagna e poi dal 2014 a Parigi. Originario del Marocco, El Khazzani era già noto alle autorità francesi come un sospettato di livello S, ovvero il grado più alto di pericolo per una persona. Durante il suo soggiorno in Spagna era stato identificato come persona sospetta a seguito di alcuni discorsi a favore del jihad e per traffico di stupefacenti. Il ministro degli interni francese Bernard Cazeneuve affermò che l’uomo era stato in Siria tra maggio e luglio, per poi trasferirsi nuovamente in Francia.

Passeggeri coinvolti

Tra i passeggeri del convoglio c’era l’attore francese Jean-Hugues Anglade, rimasto ferito alla mano nel rompere un vetro per tentare di attivare il dispositivo di emergenza (in un primo momento le agenzie di stampa avevano invece detto che l’attore era stato colpito dal terrorista). Anglade non ha preso parte a Ore 15:17 – Attacco al treno.