Oroscopo Branko giovedì 28 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per giovedì 28 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko giovedì 28 maggio 2020: Ariete

Oggi ci sarà Mercurio nel segno del Cancro. Questo significherà, per te, maggiore forza e vitalità rinnovata, che ti aiuterà nell’affrontare le questioni pratiche ancora irrisolte. l’aspetto conflittuale di Mercurio vi renderà le cose non proprio facilissime dal punto di vista lavorativo. Qualcuno, il vostro capo ad esempio, pretende uno slancio da parte vostra: maggiore impegno e risultati. Avete tutte le carte in regola per dimostrare di essere capaci e avere tutte le carte in regola. In amore percepite ancora una situazione troppo fluttuante, e per questo non vi fidate totalmente della persona che avete di fianco. Attenzione a Marte; potrebbe rendervi nervosi e scostanti.

Oroscopo Branko giovedì 28 maggio 2020: Toro

Stai uscendo da un momento particolarmente faticoso, ma oggi Mercurio è in posizione ottima. Le relazioni miglioreranno, a partire da quelle familiari. La Luna però, potrebbe gravare sulla vostra configurazione planetaria. Lo sapete anche voi, ora è il momento di impegnarsi, pur sempre mantenendo alta la guardia. Se le cose andranno per il verso giusto concluderete affari, riuscirete a costruire un rapporto costruttivo con gli altri, ma questo dipenderà solo ed unicamente da voi. Con il vostro partner, comincerete a progettare qualcosa di serio, magari in vista della stagione estiva.

Oroscopo Branko giovedì 28 maggio 2020: Gemelli

Mercurio nel segno del Cancro oggi ti renderà un affarista abile. Se in passato hai avuto problemi di lavoro, sappi che adesso potrai recuperare alla grande. Oggi però potresti sentirti un pò sottotono. La motivazione, sarà la troppa stanchezza che il lavoro vi sta causando. Questo non è dato per forza da discussioni o fallimenti. Riprendere la routine dopo un blackout come quello che abbiamo vissuto, per voi è ancora difficile da gestire. Chi studia invece, dovrà impegnarsi tantissimo per un esame che è alquanto faticoso da superare. Niente è insuperabile se davvero si sfoderano le unghie e i denti. Marte instabile, indica che potreste cominciare a litigare con il partner, e nonostante vi vogliate un gran bene, potrebbero volare parole forti.

Oroscopo Branko giovedì 28 maggio 2020: Cancro

Mercurio oggi farà il suo ingresso nel tuo segno: finalmente sei pronto per rimetterti in moto. Se hai avuto dei problemi sul lavoro, adesso è il momento di affrontarli. Le stelle sono dalla tua parte. Oggi sarete particolarmente dolci e romantici con la vostra metà. L’ingresso di Mercurio nel segno vi renderà molto predisposti verso l’armonia di coppia, requisito indispensabile per voi in campo sentimentale al momento. Nel lavoro però, è come se faceste fatica ad emergere. Non abbiate paura di essere sempre un passo dietro gli altri. Valete tanto e lo avete dimostrato in svariate occasioni, chi vi conosce lo sa molto bene.