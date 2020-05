Belen e Stefano di nuovo in crisi? Spunta l’ex Andrea Iannone

Sarebbe di nuovo crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. rispunta il suo ex Andrea Iannone. La coppia, dopo un periodo di crisi, era tornata insieme ma ora i due sono di nuovo distanti, tanto dal punto di vista geografico quanto sembrerebbe anche sentimentale.

I due hanno trascorso il periodo di lockdown insieme a casa a Milano. Ma appena terminato i due si sarebbero separati, apparentemente per motivi di lavoro. Come fa sapere “Chi”, le complicazioni sarebbero arrivate in quarantena. Intanto Stefano si è trasferito da Milano a Napoli, dove è pronto a girare la nuova edizione di “Made in sud”. Le chiacchiere che ultimamente circolavano sul web, nate nel momento in cui alcuni follower non hanno visto più la fede nuziale su dito della Rodriguez, quindi sarebbero confermate, così come il ritorno del suo ex Andrea Iannone.

Belen e Stefano: matrimonio in crisi?

Il pilota non l’avrebbe mai dimenticata e, nonostante la voci di una relazione (regolarmente smentita) con Cristina Buccino, il suo cuore batterebbe ancora proprio per Belen. Il caso vuole che proprio mentre la showgirl era a cena col fratello Jeremias e alcuni amici in un locale di Milano proprio Iannone, che evidentemente aveva saputo da qualche “informatore” della sua presenza, sarebbe entrato nel locale da una porta secondaria per non farsi scoprire dai paparazzi.

Belén intanto si dedica al figlio, «è tutta la mia vita», mentre lui condivide cartoline vista Vesuvio. E i fan non resistono. A dare un’occhiata ai loro profili social (lei di follower ne ha quasi 10 milioni; lui oltre 4) è tutto un susseguirsi di «Ma Belén dov’è?», si legge sulla pagina del ballerino. «E Stefano che fine ha fatto?Siete belli assieme», scrivono decine di utenti sul profilo di lei. Intorno, tutto tace. Nemmeno un «like», termometro di tutte le lovestory al tempo di Instagram, reciproco. E c’è chi nota come all’anulare di lei non ci sia più la fede nuziale.