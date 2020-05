Coronavirus a Napoli, il bollettino: una vittima e 11 guariti nelle ultime 24 ore

Due positivi, un decesso e undici guariti nelle ultime 24 ore nel capoluogo partenopeo. Sono i dati forniti dal Comune di Napoli che ha diramato, come di consueto, il resoconto giornaliero sulla diffusione del virus.

Coronavirus a Napoli

Sin dall’inizio della epidemia i casi positivi sono stati 986 in totale (+2 rispetto a ieri). I deceduti per Coronavirus sono 126(+1 rispetto a ieri). Le persone guarite sono 637 (+11 rispetto a ieri).

Attualmente positivi a Napoli, cioè le persone ancora malate, sono 223 persone ( -10 rispetto a ieri che erano 233). I ricoverati in ospedale sono 40( -2 rispetto a ieri). Solo 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Infine, sono 183 (-8 rispetto a ieri) le persone in isolamento a casa.