Paolo Fox: età, moglie, curiosità del re dell’oroscopo. Paolo Fox è un astrologo e personaggio televisivo italiano. Fin dagli anni novanta si occupa di astrologia nei mass media, proponendo il suo oroscopo nelle trasmissioni televisive della Rai e anche in radio, su LatteMiele e Radio Deejay; le sue prime apparizioni televisive sono state nelle trasmissioni di Rai 1 Per tutta la vita, In bocca al lupo! e Domenica In.

Dal 2002 propone il suo oroscopo a I fatti vostri e nella trasmissione della domenica mattina di Rai 2, Mezzogiorno in famiglia, dove propone la sua classifica.

Dal 2006 al 2009 ha interpretato se stesso prestando la voce all’oroscopo in radio nella serie tv L’ispettore Coliandro.

Annualmente cura per la Rai la serata dedicata alle previsioni astrologiche per il nuovo anno, trasmessa a fine dicembre.

È attivo anche sulla carta stampata, curando l’oroscopo per diversi settimanali, tra i quali Dipiù. Nel 2014 ha interpretato se stesso nel film di Natale Ma tu di che segno 6?.

Paolo Fox: età

E’ nato a Roma, il 5 febbraio 1961. Ha 59 anni. Paolo è alto 1 metro e 78 centimetri e pesa 74 chilogrammi.

Moglie e figli di Paolo Fox

Sulla sua vita privata si sa davvero poco, in quanto è una persona molto riservata che non frequenta feste o party esclusivi e non fa a gara per finire sui giornali di gossip e pettegolezzi, ma si dedica completamente al suo lavoro. Quindi, non sappiamo dirvi se è single o ha una compagna: quel che è certo è che non ha figli.

Oroscopo di Paolo Fox

Negli anni ’90 Paolo ha cominciato a collaborare con numerose riviste e nel 1997 ha scritto il suo primo libro sull’astrologia, ottenendo un buon successo di vendite. In quel periodo ha debuttato sull’emittente radiofonica Lattemiele, realizzando l’oroscopo settimanale. Successivamente l’abbiamo ascoltato anche a Radio Deejay e negli anni 2000 ha cominciato a collaborare con la tv, diventando popolare nel contenitore Domenica In. Di lì a poco è entrato nel cast della trasmissione I Fatti Vostri, di cui attualmente fa parte (per un periodo il programma di Rai2 si è intitolato Piazza Grande). Nel 2015 ha persino realizzato un film, Di che segno sei?, riscuotendo un discreto successo. Attualmente, oltre che nella trasmissione quotidiana di Michele Guardì condotta da Giancarlo Magalli, lo possiamo vedere nel week end anche a Mezzogiorno in Famiglia, sulla stessa emittente.

Contraddistinto da una notevole capacità comunicativa, che si affianca a uno stile brillante, Paolo Fox con il passare degli anni si trasforma in uno dei volti televisivi più conosciuti sulla Rai: grazie a lui, l’astrologia entra ogni giorno nelle case di milioni di italiani.

Tra i numerosi programmi cui ha preso parte, si ricordano, oltre a quelli già citati, “Festa di Classe”, “TuttoBenessere”, “Domenica In”, “Batticuore”, “Furore”, “UnoMattina”, “La prova del cuoco”, “L’Italia sul 2”, “I fatti vostri” e “Aspettando cominciamo bene”.